استرجاع أسلحة وذخيرة على خلفية توقيف الإرهابيين بتيسمسيلت

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من استرجاع أسلحة وذخيرة على خلفية العملية النوعية المنفذة بالقطاع العملياتي بتيسمسيلت.

والتي أفضت إلى إلقاء القبض على 4 إرهابيين. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، العملية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي جاءت إثر استغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الموقوفون.

وأضاف البيان، أن العملية مكنت من استرجاع مدفع هاون عيار 60 ملم بندقية رشاشة "أف أم بي كا"، بندقيتين مضخيتين، بندقيتين نصف آليتين من نوع "سمينوف"،3بنادق تكرارية، بندقيتي صيد مسدسين من نوع "كولت" 4 مخازن ذخيرة 9 قذائف هاون. 1646 طلقة من مختلف العيارات أربعة 4 قنابل يدوية، بالإضافة إلى أغراض أخرى.