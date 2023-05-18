الألعاب العربية: حمّاد يستّهل جولته التفقدية للمنشآت

استهل اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد زيارته الميدانية للهياكل الرياضية التي ستحتضن دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر بداية من الخامس جويلية المقبل وإلى الخامس عشر من الشهر ذاته.

حمّاد الذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي تفقد فندقي مزافران والرمال الذهبية، أين تلقى شروحات بخصوص ظروف إقامة ضيوف الجزائر حيث أكد على ضرورة أن تكون الخدمات الفندقية المقدمة ذات جودة عالية مع اغتنام هذا الحدث للترويج للصناعة التقليدية الجزائرية عن طريق تنظيم معارض متخصصة.

كما تفقد الوزير والوالي ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف أين عاين ميدان "الساتو" المخصص، لاحتضان منافسات ألعاب القوى خلال المنافسة. وفي السياق ذاته، تنقل الوفد بعد ذلك إلى القاعة البيضاوية أين تم الوقوف على آخر التحضيرات والنقائص المسجلة قصد التكفل بها في أقرب وقت.

وزار حمّاد ورابحي القاعة المتعددة الرياضات بحيدرة أين وقف على آخر الأشغال بهذه الأخير أين أسدى الوزير تعليمات برفع وتيرتها قصد تسليمها في الآجال المحددة.