فرنسا: اليمين المتطرف يواصل استفزازاته للجزائر

عاد النائب اليميني المتطرف، جوزي غونزاليس، للتحرش بالجزائر باتهام الجزائريين بهدم وسرقة وتدنيس المقابر الفرنسية، عبر سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة الأولى، اليزابيت بورن، يستفسر فيه "ما إذا كانت الحكومة تنوي وضع سياسة ملموسة للحفاظ على المقابر الأوروبية والمقابر اليهودية وكيف ستعمل هذه السياسة وتضمن حماية الهوية الشخصية لكل متوف أوروبي في الجزائر". وقال البرلماني في نص السؤال: "بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، سافر رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى الجزائر (أوت 2022) في رحلة إستراتيجية في سياق تميز بعودة الدبلوماسية الجزائرية إلى المشهد الإقليمي وتدهور العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا".

وتابع: "خلال الزيارة تمكنا من الاطلاع على وضعية المقبرة الأوروبية في سانت أوجين (بولوغين) في الجزائر العاصمة، وهي المقبرة الرئيسية للعاصمة في وقت ما سماه بالجزائر "الجزائر الفرنسية" لتكريم الجنود الذين ماتوا من أجل فرنسا." وفي توصيفه للمشهد زعم المتحدث وجود "عظام في الهواء الطلق، قبور محطمة، لوحات على وشك الانهيار"، وادعى أن "القبور هي ضحية تخريب، غالبا ما يكون ماديا يتعلق بسرقة الرخام، وتدنيس الجثث من أجل العثور على الذهب وأيضا القضم الناجم عن أعمال البناء، كما حدث في عين مليلة، حيث تم تدمير الساحتين اليهودية والمسيحية في عام 2018."

ورأى النائب الذي انتخب عن التجمع الوطني وريث الجبهة الوطنية المتطرفة أنه ''منذ رحيل عائلات الأقدام السود في عام 1962، تحول وضع المقابر الفرنسية إلى صداع إداري ولا أحد يعرف من يتحمل مسؤولية الحفاظ على الأماكن الجنائزية المتبقية البالغ عددها 314 من بين الألف الموجودة".

وواصل في سياق تحامله على بلادنا أن "المقابر المسيحية واليهودية في الجزائر جزء من تاريخ فرنسا مثل تاريخ الجزائر"، على هذا النحو، فهم "يشكلون تراثا مشتركا يجب الحفاظ عليه تماما في ظل واجب الذاكرة والاحترام الواجب للمتوفى". واستذكر مساعي فرنسا في عام 2003، تحت قيادة الرئيس الراحل جاك شيراك، لتنفيذ سياسة حقيقية لإعادة تجميع وحماية المقابر الأوروبية في الجزائر، معتبرا أن هذا الأمر قد تم التخلي عنه.

وتساءل النائب ما إذا كانت الحكومة "تنوي وضع سياسة ملموسة للحفاظ على المقابر الأوروبية والمقابر اليهودية؟ وكيف ستعمل هذه السياسة وكيف تضمن حماية الهوية الشخصية لكل متوف أوروبي في الجزائر".

يشار إلى أن جوزي غونزاليس انضم قبل أشهر إلى قائمة نواب رئاسة لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية بالجمعية الوطنية الفرنسية في خطوة أثارت استغرابا واسعا، كون الرجل يتبنى أطروحات ممجدة للاستعمار وينكر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر .وقد لفت البرلماني الأنظار إليه خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجمعية الوطنية الفرنسية نهاية جوان 2022، باعتباره أكبر الأعضاء سنا في البرلمان الجديد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا. وتحولت رئاسته للجلسة من حدث روتيني عادي إلى جدل سياسي، بعد أن خصص الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن حنينه للجزائر التي ولد فيها وإبراز ما يزعم أنه الظلم الذي طال الأقدام السوداء وهم المعمرون الذين غادروا الجزائر بعد انتزاعها الاستقلال. ومما قاله هذا النائب مخاطبا زملاءه في الجلسة الشهيرة "أن نجتمع جنبا إلى جنب بعيدا عن خلافاتنا هو رمز للوحدة الفرنسية، ورمز هذه الوحدة يلمس قلب الطفل الذي هو أنا من فرنسا البعيدة، نُزع من وطنه الأم وألقت به رياح تاريخ 1962 على شواطئ بروفانس، وتركت خلفي فرنسا وأصدقائي وأنا الرجل الذي ظل يحمل الجرح إلى الأبد". ودفعت هذه الكلمات لسؤال النائب بعد انتهاء الجلسة عن موقفه من استقلال الجزائر، فأجاب بشكل مستفز قائلا: "تعالوا إلى الجزائر، إلى الجبل، وسنجد الكثير من الجزائريين يسألون: متى ستعود فرنسا؟". وزاد على ذلك بالقول لما سئل عن جرائم فرنسا في الجزائر: "أنا لست هنا للحكم فيما إن ارتكبت المنظمة السرية جرائم أم لا، لا أظن أن فرنسا اقترفت جرائم ضد الإنسانية". والمعروف أن منظمة الجيش السري التي نشطت في السنة التي سبقت استقلال الجزائر قد ارتكبت جرائم بشعة ضد الجزائريين، وهو ما تثبته الأوساط الفرنسية نفسها.