قيس سعيد ينتقد اعتقال طلبة بسبب "أغنية"

انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اعتقال الشابين التونسيين، ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما)، على خلفية نشرهما لأغنية انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات.

وقال سعيد: "أعبر عن شديد الاستغراب من اعتقال عدد من التلاميذ أو الطلبة بولاية نابل، لا أتدخل في القضاء ولكن لا أريد أن يظلم أحد في هذه البلاد نحترم القضاء ولكن نحترم فقط القضاء المستقل ".

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة يستعدون لإجراء الامتحانات وما حصل غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء ومجلس القضاة ان يتصدوا لمثل هذه الممارسات ولضمان العدل للتونسيين".

وتابع: "لن نسمح باعتقال طلبة بينما من سرق ونهب البلاد لا يزال حرا طليقا، نكره الظلم والتنكيل بأبناء شعبنا ". وأوقف ضياء ويوسف، الاثنين، أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرق).

ووضعا الثلاثاء في السجن من قبل محكمة نابل الابتدائية بانتظار مثولهما المقرّر الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق، بحسب المحامية المسؤولة عن القضية.

ووجهت لهما تهمة "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية" و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي" في مقطع الفيديو للأغنية نشرت على موقع تيك توك. ويظهر الشابان في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحجر استهلاك المخدرات في البلاد.