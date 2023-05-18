زرواطي يفتح النار على التحكيم

ألقى رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي باللوم على حكم لقاء فريقه أمام شباب قسنطينة برسم الجولة الـ23 من البطولة الوطنية وحمله مسؤولية هزيمة فريق أمام الشباب المحلي.

وقال زرواطي: "لم ننهزم أمام شباب قسنطينة، بل الحكم بوكواسة ومساعداه هم من هزمونا. لأنه على أرضية الملعب كنا الأحسن وقدمنا مباراة كبيرة، لكن الحكم بوكواسة كان له رأي آخر فمنح المحليين ضربة جزاء خيالية وحرمنا نحن منها رغم أنها كانت واضحة والكل شاهدها إلا هو. وهذه الأخطاء يتحملها أيضا نائب رئيس لجنة التحكيم جمال حيمودي الذي لم يرتق بالتحكيم كما نريد ويسير على نفس خطى سلفه السابقين. وعليه كنا نحترم بوكواسة من قبل لكن لم نعد نحترمه بعد أن أساء إلينا".