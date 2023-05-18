تصريحات وزير المجاهدين بخصوص استرجاع مدفع "بابا مرزوق"

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، أن الدولة تعكف على بلورة رؤية قانونية لتقوية الملف الجزائري بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي من الخارج بما في ذلك مدفع "بابا مرزوق" الذي تم نهبه إبان الفترة الاستعمارية.

وفي جلسة عامة لمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح ربيقة أن مسألة استعادة التراث التاريخي والثقافي، المادي واللامادي من الخارج "تحتاج إلى عملية رصد وإحصاء لكل محتويات هذا التراث بتجنيد كل الفاعلين في الحقل التاريخي والعلمي ودعوتهم إلى الانخراط في هذا المسعى وفق مقاربة علمية"، مشددا على أن الدولة تعمل على "بلورة رؤية قانونية لتقوية الملف الجزائري بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي".

وضمن هذا الإطار، تعمل وزارة المجاهدين --حسب مسؤولها الأول-- على التعريف بالمدفع الشهير "بابا مرزوق" الذي لم يتم تصنيع مثله عبر التاريخ، بانجازها لشريط وثائقي سنة 2021 يوثق لهذه القطعة الأثرية النادرة في مجال الأسلحة في تلك الفترة من خلال شهادات حية لمؤرخين وأكاديميين بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات من اجل توفير السند العلمي والأكاديمي خلال مراحل المباحثات في متابعة ملفات الذاكرة التي تمت دراستها وفق اطر محددة ودقيقة تعالج بحكمة بالغة".