الرئيس تبون يعزي

بعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, برسالة تعزية إلى عائلة وطلبة الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بأنجصان السينغالية، البكاي كنته, الذي وافته المنية اليوم الخميس, أشاد فيها بمناقب الفقيد الذي كرس حياته في خدمة العلم ونشر تعاليم الدين الإسلامي وثقافة التعايش والتسامح.

وجاء في رسالة التعزية:" (يا أيتھا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). تلقيت بكل أسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله, البكاي كنته, الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بأنجصان في دولة السينغال، الذي كرس حياته في خدمة العلم ونشر تعاليم ديننا السمحة وثقافة التعايش والتسامح والمحبة, كما عرف بخصال الكرم والإحسان والعطاء".

وأمام هذا المصاب الأليم, تقدم رئيس الجمهورية إلى أهل الفقيد وذويه وطلبته من مريدي الطريقة الكنتية ب "أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة", داعيا المولى عز وجل أن "يتولاه بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".