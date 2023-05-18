وزير العمل يعرض مشروع قانون الأعياد الرسمية

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

وأوضح بن طالب خلال عرضه لمشروع هذا القانون بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن هذا المشروع يأتي في إطار "تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد عطلتي عيدي الفطر والأضحى استجابة لانشغالات المواطنين"، مبرزا أن هذا المشروع "يعدل أحكام المادة الأولى من خلال تمديد مدة العطلة مدفوعة الأجر الخاصة بهذين العيدين من يومين إلى ثلاثة أيام".

ويهدف هذا المشروع -يضيف الوزير-، إلى "تمكين المواطنين عامة والعمال خاصة، من الاحتفال بهاتين المناسبتين الدينتين من خلال التواصل بين أفراد العائلات فيما بينهم"، لاسيما "بالتنقل في الكثير من الأحيان ما بين الولايات لأداء الواجبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب وقتا كافيا للذهاب والإياب"، وكذا "للزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر الترابط والتراحم الاجتماعيين".

وأكد في نفس السياق، أن هذا التعديل من شأنه أن "يساهم في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية".

ونوه وزير العمل في ختام العرض بـ "الصدى الايجابي لالتفاتة رئيس الجمهورية لدى المواطنين"، الذين -كما أضاف-، "استحسنوا الاهتمام بهذا الشأن بما يراعي ظروفهم ويسخر لهم أسباب الراحة والطمأنينة ويعزز ترابط النسيج الاجتماعي".