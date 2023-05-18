عطاف يتباحث مع المنقوش بجدة

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بجدّة، جلسة عمل مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، تمحورت المحادثات حول متابعة تنفيذ برامج التعاون الثنائي في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية، والتي من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الوزيران الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة المغاربية، يضيف البيان.