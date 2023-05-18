ممثلا للرئيس تبون..الوزير الأول يشارك في أشغال القمة العربية بجدة

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية ال32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتئم غدا الجمعة بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حسب ما افاد به، اليوم الخميس، بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين (32) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتئم غدا 19 ماي بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".