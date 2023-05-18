إعفاء استيراد المركبات والمجموعات الفرعية واللواحق من شهادات ألجاكس

قرّرت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني إعفاء عمليات استيراد المركبات الجديدة، والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة المركبات، من ضرورة الحصول على الشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX).

وذكرت الوزارة في بيان تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات استيراد وإنتاج المركبات، لفائدة كافة وكلاء ومصنعي المركبات .

وعلى هذا الأساس، أشار بيان الوزارة إلى أنّ عمليات التوطين البنكي، لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية.

وأوضحت الوزارة من الناحية المقابلة أن هذا الامر يتطلب ايداع طلبات شهادات الضبط، ابتداء من يوم الأحد 21/05/2023، على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

كما يجب تكون أن ملفات طلبات شهادات الضبط مرفقة بالوثائق المذكورة في الملحق، على اعتبار أن أي ملف غير كامل لن يكون مقبولا.