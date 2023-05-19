اضطراب جوي قوي يجتاح 42 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة، وهبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر مختلف مناطق البلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، يرتقب استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مرفوقة بحبات البرد، تتعدى 40 ملم محليا، على ولايات الأغواط، غرداية، المسيلة، باتنة، الجلفة، تلمسان، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، النعامة، أولاد جلال، وذلك إلى غاية الثالثة بعد الزوال

كما ستعرف ولايات الجزائر العاصمة سوق أهراس، الوادي، برج بوعريريج، بجاية، تقرت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، أدرار، بومرداس، البليدة، بشار. تساقط أمطار غزيرة، تتعدى 30 ملم وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد السبت.

وفيما حذّرت ذات المصالح، في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية، مسحوبة بتطاير للرمال كثيف، تتعدى سرعتها بين 60 و70 كلم/سا وفي بعض المناطق يتجاوز 80 كلم/سا، على ولايات ورقلة، المنيعة، تيميمون، أدرار، عين صالح، إليزي والوادي، بالاضافة الى تمنراست وجانت، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الى اية العاشرة ليلا.