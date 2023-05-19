اضطراب جوي قوي يجتاح 44 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة، وهبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر مختلف مناطق البلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، يرتقب استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مرفوقة بحبات البرد، تتعدى 50 ملم محليا، على ولايات الأغواط، غرداية، المسيلة، الجلفة، تلمسان، البيض، المغير، بسكرة، النعامة، أولاد جلال، وذلك إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذرت الأرصاد الجوية، من أمطار غزيرة، تتعدى 40 ملم، على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريرج، والشلف، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منصف نهار يوم غد السبت.

كما ستعرف ولايات: باتنة، أم البواقي، خنشلة، تقرت، وتبسة، أمطارا غزيرة، تتعدى 40 ملم محليا، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية السادسة من صباح يوم غد السبت.

فيما حذرت ذات المصالح في نشرية رابعة، أمطار غزيرة، تتعدى 50 ملم محليا، تجتاح ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد السبت.

وفيما حذّرت ذات المصالح، في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية، مسحوبة بتطاير للرمال كثيف، تتعدى سرعتها بين 60 و70 كلم/سا وفي بعض المناطق يتجاوز 80 كلم/سا، على ولايات ورقلة، المنيعة، تيميمون، أدرار، عين صالح، إليزي والوادي، بالاضافة الى تمنراست وجانت، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الى اية العاشرة ليلا.