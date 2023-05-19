مواعيد تصفيات مونديال 2026

حدد المكتب التنفيذي للكاف، الصيغة التي سيعتمدها ومواعيد انطلاق تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس بالجزائر، حيث وافقت اللجنة التنفيذية على شكل ومواعيد التصفيات. تم تعديل الشكل الجديد بما يتماشى مع تنسيق FIFA الموسع لكأس العالم FIFA وسيشمل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 في CAF والتي سيتم تقسيمها إلى تسع (9) مجموعات.

فيما سيتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم 2026 FIFA. ويلعب أفضل أربعة متسابقين (من المجموعات) في دورة CAF الفاصلة. الفائز (بطولة CAF Play-Off) سيلعب في بطولة FIFA Play-Off.

أعلنت اللجنة التنفيذية أن القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026 الأفريقية ستكون يوم الأربعاء 12 جويلية 2023 في كوتونو ، بنين - في الليلة التي تسبق الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين لـ CAF.

وجاءت الرزنامة التي حددها المكتب التنفيذي للكاف والخاصة بتصفيات المؤهلة لمونديال 2026 على النحو التالي: