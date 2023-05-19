الجلفة: الإفراج عن قوائم المستفيدين من التجزئات الاجتماعية بحاسي فدول

أفرجت، مصالح بلدية حاسي فدول شمال غرب الجلفة ،عن القوائم الاسمية للمستفيدين من التجزئات الاجتماعية والمقدرة بـ 194 قطعة حدد موقعها بالمخرج الشمالي للمدينة

وقد تم تعليق ونشر القائمة الاسمية على مستوى الأماكن العمومية وعلى الصفحة الرسمية لبلدية حاسي فدول ،مسّت طالبو التجزئات الذين أودعوا ملفاتهم والبالغ عددها أزيد من 5000 طلب وكذلك بعض الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات ، وبحسب رئيس بلدية حاسي فدول فإن دراسة هذه الملفات تمت من طرف اللجنة المكلفة بالدراسة وقد تم الاعتماد على أقدمية الملفات إلى جانب المعايير والشروط القانونية المطلوبة لدراسة هذه الملفات منها عدد الأطفال، الراتب الشهري ...إلخ وكل من لم يسعفه الحظ هذه المرة أو يحس بإجحاف في حقه على تقديم طعن حيث تم فتح فترة الطعون على مستوى البلدية لمدة ثمانية أيام، ابتداء من يوم الإعلان عن قوائم المستفيدين .

للإشارة أن بلدية حاسي فدول لم تستفد من أي حصة سكنية أو تجزئات اجتماعية منذ سنة 2013

ومع ذلك لا تزال هذه البلدية في حاجة ماسة لتسجيل مشاريع سكنية ، حيث طالب سكان بلدية حاسي فدول بتدعيم حصة البلدية من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، وفي مقدمتها السكن الاجتماعي والسكن الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية للاستجابة للطلبات المتراكمة على مستوى مكاتب البلدية، بالنظر إلى عدم تسجيل مشاريع سكنية منذ سنوات