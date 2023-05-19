غليزان: توقيف مروجي السموم

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من وضع حد لأحد مروجي المؤثرات العقلية وحجز 108 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين، وهذا بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان. وبعد عملية الترصد تم توقيفه وضبط بحوزته أقراصا مهلوسة بصدد ترويجها ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم ضبط داخل مسكنه على كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت بـــ: 105 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. في نفس السياق تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي وادي الجمعة من توقيف مروج السموم، وبحوزته 38 قرصا من نوع بريقابالين كان يخبئها بإحكام داخل إحدى خزائن العمارة، ومقص يستعمله في عملية تهيئة هذه السموم، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 49.000 دج من عائدات الترويج. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، أنجز ملف إجراء جزائي ضد المشتبه فيهما، وقدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.