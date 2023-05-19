الجزائر تدعو إلى مساعدة الدول العربية في تجاوز ظروفها العصيبة (فيديو)

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى تعبئة الطاقات التمويلية العربية لمساعدة الدول التي هي بأمس الحاجة للمساعدة لتجاوز الظروف العصيبة.

وقال الوزير الأول ممثلا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال قمة الجامعة الدول العربية، اليوم خلال افتتاحه الدورة الـ 32 للقمة، إن شعار لم الشمل تجسد باستعادة سوريا الشقيقة مقعدها الطبيعي بين أشقائها في الجامعة العربية ونرحب عالياً بها

وأشار بن عبد الرحمن إلى "أننا طالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تمارسها سلطة الاحتلال"، داعيا إلى "عقد مؤتمر دعم القدس واتخذ قرارات لتعزيز صمود أهلنا في القدس".

وقال: "ندين الأعمال الإجرامية التي تمارسها سلطة الاحتلال ونجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة و الممنهجة وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وفقا لمبادرة السلام العربية".

ورحب بـ"التقارب العربي مع تركيا وإيران الذي ينعكس استقرارا وخفض التوترات ويفتح آفاق للتعاون والشراكة وإحلال السلام في بعض الدول الأعضاء لاسيما اليمن"، ودعا السودانيين إلى "العودة إلى مسار حل الأزمة بعيدا عن أي تدخل خارجي، وندعو الفرقاء إلى تغليب مصلحة الوطن والإحتكام إلى الحوار لعدم الانزلاق في دوامة العنف الدموي".