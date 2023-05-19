ڨالمة: أمن حمام دباغ يوقف أحد سارقي منزل

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة حمام دباغ بڨالمة شابا في حوالي الثلاثينات، على خلفية سرقة منزل أحد المواطنين بحي 19 جوان ببلدية حمام دباغ، غربي الولاية، مع استرجاع المسروقات، فيما لايزال لص ثاني في حالة فرار،على ما أعلنت عنه خلية الإعلام لأمن ولاية قالمة، مساء اليوم .

استنادا إلى المصادر نفسها، فقد باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة حمام دباغ البحث والتحري عن المجهول (ين)، بعد ترسيم شكوى من الضحية البالغ 59 سنة المقيم بحي 19جوان ببلدية حمام دباغ، مفادها تعرض مسكنه لفعل السرقة، والسطو على أجهزة كهرومنزلية.

وقد أسفرت عمليات البحث والتحري عن تحديد هوية شخصين مشابه فيهما، يبلغان 27 سنة و29 سنة، يقيمان بحمام دباغ، اللذين أوقف أحدهما مع استرجاع المسروقات، فيما لا يزال المشتبه فيه الثاني في حالة فرار حسب مصادرنا.

وقد كون ملف قضائي ضد المشتبه فيهما عن تهمة "السرقة بالتسلق والكسر مع توافر ظرف الليل". وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام محكمة ڨالمة، حيث صدر في حقه أمر إيداع.