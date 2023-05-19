جديد مشروع الفوسفات الضخم بشراكة صينية

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار بزيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 ماي 2023، مرفوقا بوفد من إطارات المجمع وشركة أسمدال، إحدى فروع سوناطراك، وكذا مجمع مناجم الجزائر.

وحسب بيان شركة "سوناطراك" فإن الزيارة تدخل في إطار تطوير مشروع الفوسفات المدمج التي تشرف عليه الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة ACFC، التي أنشأت بتاريخ 22 مارس 2022 بين المجمعين الجزائريين أسمدال ومناجم الجزائر والشركتين الصينيتين "ووهوان" و"تيان آن "، والذي يهدف إلى استغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق ولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات والغاز الطبيعي وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية ومواد كيميائية بوادي الكبريت ولاية سوق أهراس.

تخللت هذه الزيارة اجتماعات مع مسؤولي الشركة CNCEC، المالكة الحصرية لشركة "ووهوان Wuhuan"، المتخصصة في الصناعات الكيمائية وصناعة المخصبات وتناول الطرفان مستجدات تطوير مشروع الفوسفات المدمج وكذا آفاق التعاون المستقبلية في مجالات متعلقة بالبحث والتطوير وإنتاج الأمونيا الخضراء وتثمين النفايات الصناعية الناتجة عن تحويل الأسمدة.

كما تباحث الطرفان سبل تمويل المشروع المدمج حيث برمجت لقاءات مع مجموعة من البنوك المهتمة بتمويل المشروع ومؤسسات تأمين قروض الاستثمار والتصدير التي أبدت استعدادا مبدئيا للمساهمة في تمويل انجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، قد صرح عند توقيع الاتفاقية، السنة الماضية، أن مشروع الفوسفات المدمج سيجعل من الجزائر إحدى الدول الرئيسية المصدرة للأسمدة.