المدية: سيارة إسعاف الفقراء تصل إلى بلدية عزيز

عاشت اليوم بلدية عزيز جنوبي المدية أجواء فرحة عارمة بعد أن تم تجسيد المشروع الخيري الذي ساهم فيه النجم الدولي زين الدين زيدان باقتناء سيارة إسعاف التي حطت رحالها بالبلدية وأثارت ارتياحا كبيرا في أوساط السكان خاصة منهم الفقراء والمرضى المصابين بالقصور الكلوي والسرطان الذين يجدون صعوبات كبيرة في التنقل في ظل محدودية إمكاناتهم المالية خارج البلدية لأخذ الحصص الطبية المطلوبة في العلاج .

وقد تم اقتناء سيارة الإسعاف من أحد المتعاملين الخواص بمدينة حجوط بمبلغ مالي يفوق بـ 168مليون سنتيم، التي تم جمعها خلال عملية تبرع أعلنت عنها الجمعية الدينية لمسجد عمر بن الخطاب بعزيز، كانت مساهمة النجم زيزو من خلال جمعية صوت الفقراء بالجزائر العاصمة أكثر من 55مليون سنتيم

وقد كشفت جمعية صوت الفقراء أن المنظمة الخيرية للاعب زين الدين زيدان استجابة لنداء سكان بلدية عزيز جنوبي المدية وحاجة مرضاها لسيارة إسعاف وخصصت مبلغا إجماليا يقدر 120مليون سنتيم، وقد تم اقتطاع 55مليون سنتيم لاقتناء سيارة الإسعاف .

وأعلنت جمعية صوت الفقراء على صفحتها الرسمية أن المبلغ المتبقي من المبلغ المالي الذي ساهمت به المنظمة الخيرية للنجم زيزو سيخصص الفقراء لاقتناء أضاحي العيد، وقد يكون للفقراء ببلدية عزيز نصيب منها.