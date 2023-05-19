الوزير الأول : الطلبة هم قاطرة تغيير وتجديد الجزائر

وجه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ، مساء الجمعة ، تحياته للطلبة والطالبات بمناسبة اليوم الوطني للطالب التي تصادف يوم 19 ماي من كل سنة.





الوزير كتب في تغريدة على حسابه الرسمي " 19 ماي 19-1956ماي 2023.. أجيال من الطلبة تعاقبت على مقاعد الجامعات بين جيل الثورة وأجيال ما بعد الاستقلال جيل عقد العزم ليعلنها ثورة على الاستدمار وكله يقين أن "الجزائر أمانة'" وغايته المنشودة كانت الاستقلال".





وقال بن عبد الرحمن في تغريدته" وجيل اليوم، حيث يبقى الطالب هو المعول عليه في رفع تحديات التحصيل العلمي والتكنولوجي والمعرفي"

وأضاف الوزير الأول :" فحاملو الشهادات العليا، كما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية، هم المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها، في كل القطاعات التي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص".

ووجه تحيته للطلبة قائلا : "بمناسبة هذه الذكرى أوجه تحية خاصة لبناتي وأبنائي الطلبة، قاطرة تغيير وتجديد الجزائر، و قادة المستقبل، دمتم فخرا لنا".