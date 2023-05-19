"ننتظر من الأشقاء العرب استفاقة ضمير"

أعرب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، عن أمله في أن تكون الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي قد شكلت فرصة لبلورة الدور المطلوب من المنظمات ورجال القانون العرب للدفاع عن قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية عادلة، داعيا "الأشقاء العرب لاستفاقة ضمير والتفاتة تليق بتاريخهم".





وفي كلمته خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي في نسختها الثانية عبر الرئيس غالي عن أمله في أن تكون هذه الندوة "مناسبة لبلورة دور المنظمات العربية المعنية ورجال القانون والحقوقيين العرب للدفاع عن قضية عادلة، ورفع الحصار الظالم والقمع الوحشي الذي يتعرض له المواطنون الصحراويون العزل، في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي".





وأضاف الرئيس غالي قائلا: "على مر خمسة عقود من المقاومة والصمود ومن المعاناة من ظلم جيراننا في المملكة المغربية، ظل الشعب الصحراوي، وسيبقى، تواقا إلى مد جسور التواصل والمحبة والتضامن إلى كل أرجاء الوطن العربي، منتظرا من الأشقاء العرب استفاقة ضمير والتفاتة تليق بتاريخهم وبما ينسجم مع القانون والشرعية الدولية، وهو طموح نبيل نأمل أن تسهم هذه الندوة في بلوغه".





و كانت أشغال الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي قد انطلقت أول أمس الأربعاء بمخيمات اللاجئين الصحراويين، وهذا في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) واندلاع الكفاح المسلح، حيث تطرق المشاركون إلى "الدبلوماسية الصحراوية في العالم العربي" وكذا "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والمنظمات الحقوقية العربية".