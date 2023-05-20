إجراءات جديدة عن امتحانات تقييم المكتسبات

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن برمجة أيام18و19و20 جوان المقبل لتمكين التلاميذ المتغيبين عن امتحانات التقييم من تقييمات تعويضية.

وقال بلعابد اليوم السبت، في كلمته خلال إشرافه على لقاء ضبط الترتيبات المتعلقة بالامتحانات المدرسية، إن الهيئات المعنية ستباشر بالتحضير للامتحانات التعويضية مباشرة بعد الدخول المدرسي.

وأعلن بلعابد، عن تاريخ طبع وتسليم الشهادات والدفاتر المدرسية سيكون من 11 إلى 20 جوان القادم، مضيفا أنه تم تحديد يوم الخميس 22 جوان لتسليم الشهادات والدفاتر على مستوى كل المدارس الابتدائية عبر الوطن، مؤكدا على أنها سابقة في تاريخ التعليم الابتدائي.