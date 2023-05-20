أمطار غزيرة على 23 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة على مناطق عدة عبر ولايات البلاد.

وأفادت ذات المصالح، أن ولايات تيبازة، عين الدفلى، الجزائر، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبرج وبوعريريج، ستعرف استمرار تساقط أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم، وذلك إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

كما حذّرت المصالح ذاتها، من تساقط أمطار غزيرة، تتعدى 50 ملم محليا، على كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، وسطيف، وذلك إلى غاية التاسعة ليلا.