الجلفة: الشرطة توقف المتورطين في تحطيم المركبات وسرقتها

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر (القطب الحضري بربيح) بأمن ولاية الجلفة، ثلاثة (03) مشتبه فيهم بعضهم مسبوق قضائياً، في العقدين الثالث والرابع من عمرهم، لتورطهم في تكوين والانضمام لعصابة أحياء مع ارتكاب أفعال لبث جو عدم الأمن في أوساط سكنية والسيطرة عليها، تكوين جمعية أشرار لارتكاب فعل السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة والحرق العمدي لملك الغير.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الأمن الحضري لمعلومات مفادها تعرض أربعة (4) مركبات كانت مركونة بالحي إلى فعل التحطيم والسرقة من الداخل، ليتم فور ذلك التنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف المتورطين الثلاثة الذين قاموا بتحطيم زجاج المركبات مع سرقة بعض البطاريات وأجهز الاستقبال من داخلها، كما قاموا بحرق وثائق إحدى المركبات.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.

كما تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر (القطب الحضري بربيح) بأمن ولاية الجلفة، من توقيف ثلاثة (03) مشتبه فيهم من المسبوقين قضائياً، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و30 سنة لتورطهم في السرقة من داخل بعض الحظائر بمدينة الجلفة.

العملية جاءت بعد تسجيل ذات الفرقة لأربعة شكاوى متعلقة بالسرقة من داخل بعض الحظائر باستعمال مركبة أين كان الجناة يستهدفون من داخلها بعض المعدات والمنتجات ليتم بعد التكثيف من عمليات البحث والتحري إلى تحديد هوية الفاعلين الذين أُوقِفوا في حالة تلبس مستغلين مركبة في عملية السرقة.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.