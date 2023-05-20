15 قتيلا في حوادث المرور خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 الى 20 ماي 2023، 4708تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 233 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 15 شخص و إصابة 323 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة بوفاة 05 اشخاص وإصابة 04 أخرين على إثر 02 حادثي مرور سجل على مستوى بلديتي سور الغزلان و بلدية عين العلوي.

الى جانب هذا، تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 09 أشخاص جراء إستنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة تدفئة و سخانات الماء بداخل منازلهم العائلية بكل من ولاية : سعيدة 04 اشخاص، ولاية الجزائر 03 اشخاص وولاية قالمة 02 شخصين ، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم الى المستشفى المحلي.

أما فيما يخص تدخلات الحماية المدنية المتعلقة بالتقلبات الجوية لاسيما تساقط الأمطار، قامت مصالحنا بعدة عمليات إمتصاص مياه الأمطار المتسربة لعدة سكنات و منشآت عمومية أو خاصة وكذا جراء إرتفاع منسوب المياه عبر عدة محاور و طرقات، على مستوى ولاية الطارف : عبر بلديات الذرعان، بريحان، القالة، عين لعسل وبلدية الطارف، ولاية سكيكدة : بلدية عزابة، بن عزوز، حمادي كرومة وسكيكدة، ولاية عنابة : بلدية سيدي عمار و بلدية عنابة، للعلم لم يتم تسجيل أغي خسائر بشرية أو مادية.

كما تدخلت فرقنا المختصة بولاية الطارف من أجل إنتشال من البحر جثمان 01 شخص يبلغ من العمر 35 سنة، مفقود منذ تاريخ 08 ماي 2023 على إثر إنقلاب قارب للصيد في عرض شاطئ البطاح ببلدية بن مهيدي.