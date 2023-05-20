وزارة الفلاحة تفند

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها اليوم السبت، أن أسعار مواد تغذية الأنعام تعرف "استقرارا كبيرا"، مفندة بذلك كل التصريحات التي تتحدث عن ارتفاعها.

وجاء في البيان: "تعلم وزارة الفلاحة التنمية الريفية بأن مواد تغذية الأنعام تعرف استقرارا كبيرا في الأسعار، وكل تصريح مخالف من طرف الوسطاء والمضاربين ليس له أي أساس من الصحة".

وأشارت الوزارة، في بيانها، أنها وضعت من خلال الديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب" 88 نقطة بيع موزعة على المستوى الوطني، لفائدة الموالين والمربيين و"بأسعار محددة".

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار -حسب الوزارة- بفضل "الإجراءات التسهيلية المتخذة من طرف الدولة لفائدة المربين من خلال اقتناء الشعير والذرة الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، والتي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 23 -112 المؤرخ في 9 مارس 2023، المعدل والمتمم، والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لكل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن, وإلغاء إلزامية تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند عمليات بيع المواد الملغاة من هذا الرسم، وإعفاء كافة التعاونيات الفلاحية والمربين والموزعين من إلزامية تقديم شهادة الإعفاء، عند اقتناء المواد المعفاة (العلف)".