Le Président Ghali rend hommage à l'Algérie

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a rendu, samedi, un vibrant hommage à l’Algérie et au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le soutien indéfectible au peuple sahraoui et à sa cause juste.

Lors de son allocution marquant le début des festivités du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée sahraouie contre le colonisateur espagnol et l’occupant marocain, le président Ghali a assuré que "l'Algérie et à sa tête, le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé sa position totalement cohérente avec la charte et les résolutions de l'organisation des Nations unies ainsi qu'avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et tout particulièrement avec les principes et les valeurs de la glorieuse révolution du Premier novembre 1954. Tous mes remerciements et ma gratitude au peuple algérien et au grand Etat algérien".

Le président sahraoui a également salué le continent africain, ses peuples et ses Etats qui ont considéré la cause sahraouie comme une cause africaine juste. Il a également salué tous les mouvements de libération africains "dont la lutte pour la libération de l'Afrique de toutes les formes de colonisation nous unit".

A l'occasion du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le déclenchement de la lutte armée sahraouie, les autorités sahraouies ont mis au point un programme riche et varié. En plus de spectacles militaires et civils, il a été programmé l'organisation de nombreuses conférences thématiques, les 20 et 21 mai courant, ainsi que des tables rondes liées à la question sahraouie.

Le programme des festivités prévoit également des manifestations mettant en lumière le génie de la femme sahraouie en plus d'un salon dédié aux livres écrits par des auteurs sahraouis.