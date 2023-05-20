توقيف ستة أشخاص يقومون بالتنقيب عن الذهب ببومرداس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري بسي مصطفى (شرق بومرداس) من وضع حد لنشاط مجموعة تتكون من ستة أشخاص يقومون بالتنقيب عن الذهب بأعالي المنطقة، حسبما علم اليوم السبت من الأمن الولائي.

وأوضحت مسؤولة خلية الاتصال، ضابط الشرطة الرئيسي كرجاني هاجر، أن مصالح الشرطة بسي مصطفى تمكنت من توقيف هذه المجموعة إثر ورود معلومات مفادها وجود أشخاص مشبوهين بأحد جبال المنطقة يقومون بعملية التنقيب باستعمال معدات وآلات حساسة مختلفة.

وأضافت أن التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية بإشراف من وكيل الجمهورية، مكنت من تحديد مكان تواجد الأشخاص المشبوهين الذين ينحدرون من عدة ولايات وتوقيفهم بعد مداهمة مكان تواجدهم.

وإثر توقيف عناصر هذه المجموعة (ما بين 33 و46 سنة)، تم حجز معدات حساسة من ضمنها آلة تنقيب بكافة تجهيزاتها ومعدات تستعمل في عمليات التنقيب وسيارة تستعمل في نقل المعدات ومبلغ مالي يقدر بمليوني دج وهواتف نقالة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، سيتم تقديم الموقوفين أمام العدالة، استنادا للمصدر.