نجم بن عكنون يستعيد الصدارة

استعاد نجم بن عكنون، اليوم السبت، صدارة الرابطة المحترفة الثانية (مجموعة وسط-غرب) بعد إجراء مقابلات الجولة الـ28.

وحقق النادي العاصمي فوزا ثمينا على حساب شباب المشرية بهدف دون مقابل، مستفيدا من تعثر الرائد السابق ترجي مستغانم في الشلف أمام مستقبل وادي سلي بنتيجة التعادل السلبي.

ورفع النجم رصيده إلى النقطة 63 في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف ترجي مستغانم (62 نقطة)، حيث سيستمر الصراع بين الناديين على ورقة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى قبل جولتين عن نهاية الموسم.

النتائج والترتيب:

رائد القبة - مولودية سعيدة 2-0

غالي معسكر - جمعية وهران 0-0

صفاء خميس مليانة - شبيبة تيارت 3-1

مستقبل وادي سلي - ترجي مستغانم 0-0

وداد تلمسان - نصر حسين داي 0-2

نجم بن عكنون - شباب المشرية 1-0

شباب تموشنت - أولمبي المدية 2-0

سريع غليزان - وداد بوفاريك 0-1

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 63 28

2. ترجي مستغانم 62 28

3. شبيبة تيارت 57 28

4. شباب المشرية 51 28

5. مستقبل وادي سلي 46 28

6. شباب تموشنت 45 28

7. صفاء خميس مليانة 42 28

8 . وداد بوفاريك 41 28

9 . جمعية وهران 34 28

10. نصر حسين داي 32 28

11. غالي معسكر 30 28

12. رائد القبة 28 28

--. أولمبي المدية 28 28

13. مولودية سعيدة 27 28

--. وداد تلمسان 25 28

16. سريع غليزان 00 28 .