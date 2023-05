Une dame âgée d'une trentaine d'années a mis au monde, ce samedi, un quadruplé (trois filles et un garçon). La césarienne a été réalisée au service "Mère et Enfant" de l'hôpital de Djelfa.

La Directrice de l'hôpital a déclaré que cette opération a été faite par un gynécologue et un anesthésiste cubains. Le poids des bébés est d'entre 1.5 et 2.2kg.

Indiquant que la mère et ses enfants se portent bien et que l'un d'eux est placé sous surveillance médicale