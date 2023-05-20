تمديد آجال الإجراءات الخاصة بالحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم السبت، عن تمديد الآجال الخاصة بدفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الادارية والصحية إلى غاية يوم الاثنين 22 ماي، وهذا "استجابة لعديد طلبات المواطنين".

وأوضح نفس المصدر أنه "استجابة لعديد طلبات المواطنين لتمديد الآجال الخاصة بدفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية المطلوبة، فقد قرر الديوان تمديد ذات الآجال إلى غاية يوم الاثنين 22 ماي الجاري على الساعة 20:00 مساء".

كما أكد الديوان أن "دفاتر الحج التي لم يدفع أصحابها التكلفة في هذه الآجال تعتبر ملغاة".