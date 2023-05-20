ميلوني تطالب "الأفامي" بالإسراع في مساعدة تونس

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج "عملي" لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.

وقالت ميلوني خلال اجتماع قادة الدول الصناعية السبع في هيروشيما اليابانية، أن ،"تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد".مشيرة إلى أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع".

واعتبرت المسؤولة الايطالية، أن "المؤسسة المالية الدولية تظهر "تصلبا لأنها لم تحصل من الرئيس التونسي قيس سعيد على "جميع الضمانات الضرورية"، وأوضحت "إنه أمر مفهوم من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدما؟ إذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟ أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عمليا وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلا".

وتتخوف ايطاليا من انهيار الأوضاع في تونس ما سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة تدفق المهاجرين من تونس إلى إيطاليا، وعبرت ميلوني عن هذه المخاوف، خلال لقائها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة قصيرة".

وكانت تونس قد حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي منتصف تشرين أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.