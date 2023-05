Sommet de Djeddah: Les raisons de l'absence du président Tebboune

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son invitation au 32ème sommet arabe tenu à Djeddah n'a rien à voir avec l'absence du président Abdelmadjid Tebboune des travaux de ce sommet.

Zelensky s'est rendu à Djeddah sous la protection d'avions de chasse française, suite aux menaces lancées par la Russie contre sa personne après que ses forces avaient ciblé le siège du Kremlin à Moscou, avec son uniforme militaire, en dépit du fait qu'il soit invité à ce sommet régional qui n'est pas concerné par la guerre de son pays contre son voisin la Russie fédérale.

Ni l'invitation de Zelensky, ni sa présence à ce sommet n'ont été la raison de l'absence du président Tebboune à ses travaux tenus hier.

L'une des raisons de l'absence du président Tebboune du sommet de Djeddah est le fait de ne pas avoir associé l'Algérie aux réunions régionales, dont les agendas ont abordé des questions déjà citées dans la "déclaration d'Alger", dont la principale est la coordination et la coopération et le travail commun permettant le retour de la République Arabe Syrienne à la Ligue Arabe.

Cette absence s'explique aussi par des recommandations ayant figuré dans la déclaration d'Alger, qui n'ont pas encore été réalisées et dont le secrétariat de la Ligue Arabe, présidé par Ahmed Aboul Gheit, tarde à actionner dans les meilleurs délais.

Et pourtant cela est facile à réaliser du moment que les activités de la Ligue Arabe ne s'arrêtent pas au niveau des délégués permanents et que l'Algérie soit bien informée des dossiers arabes grâce à son délégué permanent auprès de la Ligue Arabe et ambassadeur de l'Algérie au Caire, Abdelhamid Chebira.

En ce qui concerne l'un de ces importants dossiers, qui est celui de la Palestine, il était question de former un groupe de ministres arabes qui fournira des efforts internationaux et régionaux afin de permettre à l'Etat palestinien d'être membre à part entière des Nations-Unies.

À ce propos, des entretiens téléphoniques ont eu lieu entre le secrétaire général de la ligue arabe Aboul Gheit et Ahmed Attaf, après sa nomination par le président Tebboune à la tête du ministère des Affaires Etrangères, qui sont parvenus à l'accord de concrétiser cette recommandation au niveau du secrétariat général, avec le représentant permanent de l'Algérie Ahmed Chebira, avant le sommet de Djeddah. Et c'est ce qui ne s'est pas passé!

Notons qu'une autre recommandations du sommet d'Alger relative aux jeunes et à la société civile, n'a pas été concrétisée en dépit du fait qu'elle a été saluée et adoptée sans exception et à l'unanimité par les chefs des délégations arabes.