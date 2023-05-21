ڨالمة: إنقاذ عائلة من التسمم بالغاز

تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بوشڨوف شرقي ڨالمة، في حدود الواحد إلا الربع من صباح اليوم الأحد، بحي قاسم اسماعيل، لإسعاف وإنقاذ عائلة من ثلاثة أفراد، من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدخنة المسكن العائلي.

وبحسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة، فقد تم إسعاف وإنقاذ رجل يبلغ 32 سنة الذي كان يعاني من آلام في الرأس، امرأة تبلغ 25 سنة تعاني من غثيان، بينما لم يلحق الرضيع البالغ عاما واحدا أي مكروه. وقد تم نقل الضحايا من طرف الحماية المدنية، إلى مستشفى بوشڨوف.