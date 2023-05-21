مهاجم " الخضر" مهدد بنهاية موسمه قبل الآوان

عقّد نادي مونبوليه الفرنسي من وضعية فريق نانت، في منافسات " الليغ1" وفاز عليه بثلاثية دون رّد، وذلك لحساب الأسبوع الـ 36 من الدوري.

وعرفت المبارة إصابة الدولي الجزائري، آندي ديلور الذي غادر اللقاء بعد أربع دقائق من بداية اللقاء.

واكد مدرب نانت عقب اللقاء: " لقد أصيب خلف فخذه في أوتار الركبة، يتعيّن علينا انتظار الفحوصات".

وأضاف:" "نادرا ما تكون اصابة العضلات مؤشر جيد". صحيفة " ليكيب"، أوضحت بأن اللاعب قد ينهي موسمه قبل الآوان بنسبة كبيرة.

وأردف المصدر ذاته بأن نهاية المطاف لمهاجم " الخضر"، غالبا ما ينتهي بكره المشجعين له بعد أن أحبوه، لكن الأمر لن يتكرر هذا الموسم في نانت لأنه لم يكن مرحبا به منذ البداية خاصة وأنه سيعود إلى نيس في حال سقوط نانت.

يذكر أن نانت يصارع من أجل البقاء في الدوري الفرنسي، ويحتل الفريق المركز 17 برصيد 33 نقطة في جدول الترتيب.