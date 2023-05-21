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أول خطوة لعوّار للإلتحاق بناديه الجديد

رياضة
21 ماي 2023 ()
شاهر.ع
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 كشف اليوم الأحد، تقرير إيطالي أن الدولي الجزائري حسام عوّار سيلعب بقميص جديد الموسم المقبل، بعدما ترسمت مغادرته لأولمبيك ليون شهر جوان المقبل.

" لاغازيت ديلو سبورت"، الإيطالية أوضحت أن اللاعب صاحب 24 سنة ، أجرى فحوصات طبية تمهيدا لإلتحاقه بنادي روما، وأمر لعبه في الدوري الإيطالي بات مسألة وقت فقط.

و لم يحدد المصدر، ذاته إذ ما كان عوّار قد قام بالفحوصات منذ مدة أو نهار اليوم حيث إكتفت الصحيفة بكتابة " عوّار هنا".

يذكر أن اللاعب أجل إلتحاقه بصفوف " الخضر"، حتى حين يكون جاهزا أكثر من الناحية البدنية.

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