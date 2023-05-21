طرق مغلقة جراء ارتفاع منسوب المياه

كشفت قيادة الدرك الوطني، اليوم الأحد، عن عدة طرق وطنية وولائية مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح مركز الأعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني على صفحته الرسمية "طريقي"، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة ولايات في الفترة الأخيرة تسببت في قطع عدة طرق.

فطريق أولاد جلال مغلق بالطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد بالضبط على مستوى واد جدي بلدية رأس الميعاد بسبب إرتفاع منسوب المياه .

وبالطارف عرف الطريق الوطني رقم 44 على مستوى قرية سيدي قاسي بلدية بن مهيدي الغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه .

أما بولاية سكيكدة، الطريق الولائي رقم 57 على مستوى حسر بلدية المرسى مغلق بسبب رتفاع منسوب المياه .