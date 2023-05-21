" السياربي" و " لايسكا" لحجز مكان في المربع الذهبي

يلاقي عصر اليوم الأحد، بداية من الساعة الرابعة نادي شباب بلوزداد على ملعب الخامس جويلية ضيفه جمعية الخروب وذلك في مواجهة تدخل ضمن المباراة الأخيرة من الدور ربع النهائي. ويسعى، النادي العاصمي الذي لا يزال يلعب على ثلاث جبهات وهي البطولة المحترفة وكأس الجزائر والبطولة العربية من أجل تفادي المفاجأة أمام فريق محترم كان على بعد خطوات قليلة من العودة إلى المحترف الأول و يريد التدارك بضمان مقعدا في الدور المقبل المتواجد فيه كل من شبيبة الساورة و أولمبي الشلف ونجم مـﭬرة.

وسيدير كل من الحكم بودربال و مساعديه "بن علي" و "بن سلامة" اللقاء الذي كان مبرمجا في وقت سابق على أرضية ميدان 20 أوت 1955.

يذكر أن قرعة نصف نهائي كأس الجزائر "موبيلس2023"، ستجرى غدا الإثنين وستنقل مباشرة، عبر برنامج " ساعة رياضة" الذي يبث عبر التلفزيون العمومي الجزائري بداية من الساعة التاسعة ليلا، وفق ما كشف عنه الاتحاد الجزائر لكرة القدم.