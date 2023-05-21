وفاة الصحفي بن بلة.. مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية تعزي

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعازيها لعائلة الصحفي والمدير العام السابق لجريدة الشعب فنيدس بن بلة.

وجاء في رسالة التعزية، "ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم الصحفي والمدير العام الأسبق لصحيفة "الشعب"، فنيدس بن بلة، عن عمر ناهز 66 عاما. وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الشعب، وإلى الأسرة الإعلامية كافة. إنا لله وإنا إليه راجعون".