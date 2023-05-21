تيارت: الدرك يحرر فتاتين قاصرتين اختطفتا بسيارة

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية مدريسة من تحرير قاصرتين تعرضتا للاختطاف من قبل أشخاص تم توقيف 3 في هذه القضية.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن العملية انطلقت إثر بلاغ لدى مصالح أمن دائرة السوقر عن اختطاف فتاتين قاصرتين من إقليم بلدية السوقر، ليتم غلق جميع المنافذ ومحاور الطرقات.

وبعد استغلال وتنشيط عنصر الاستعلامات تبين أن السيارة التي كانت على متنها المختطفتان متواجدة ببلدية مدريسة غربي تيارت، إثر مشاهدة سائق السيارة أفراد الفرقة الإقليمية بمدريسة قام المختطفون بترك القاصرتين و لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، إلا أن التنسيق بين وحدات مجموعة الدرك الوطني كلل بتوقيف السيارة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة عين كرمس على مستوى الطريق الوطني رقم 90 و على متنها شخصين والسائق الذي كان في حالة سكر، حيث تم تسليم الفتاتين رفقة والديهما إلى مقر أمن دائرة السوقر و توقيف 3 أشخاص، ينتظر تقديمهم أمام الجهات القضائية.