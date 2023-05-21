فـتح صمامات سد "تابلوط" بجيجل غدا

كشفت وحدة التفتيش والتدخل للناحية الشرقية بسد تابلوط، بجيجل عن فتح الصمامات يوم غد الإثنين.

وجاء في بيان وزارة الري الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات لإدارة سد تابلوط، أنه نظرا لإرتفاع منسوب المياه بسد تابلوط، سيتم فتح الصمامات يوم غد الإثنين 22 ماي ابتداء من الساعة التاسعة ( 09:00 سا) صباحا.

ودعت ذات المصالح سكان المناطق المحاذية لمجرى وادي جن جن ببلديات: تاكسنة، قاوس، وجانة، الأمير عبد القادر والطاهير، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر و الإبتعاد عن مجرى الوادي، تفاديا لتسجيل حوادث وأية أضرار غير محتملة.