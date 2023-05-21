تيارت: ايداع سارقي دراجة الحبس

أمر قاضي التحقيق محكمة فرندة بإيداع شابين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لاشتباه تورطهما في سرقة درّاجة نارية مستغلان إقامة وعدة الولي الصالح سيدي اعمر بضواحي بلدية فرندة.

استرجع أفراد الدرك الوطني أثناء تأمين مراسيم وعدة الولّي الصالح سيدي اعمر بضواحي بلدية فرندة، دارجة نارية سرقت من صاحبها في هذه المناسبة.

وأفاد بيان مصالح الدرك الوطني أن عملية توقيف شخصين متورطين في عملية السرقة جاءت عقب تقدم الضحية بالتبليغ عن سرقة درّاجته النارية من طرف مجهولين، حيث تم تحديد مكان تواجد الدرّاجة، إذ بمجرد مشاهدة أفراد الدورية لاذا السارقان بالفرار، تم توقيفهما واسترجاع الدراجة المسروقة و قدّم الموقوفان أمام النيابة العامة بمحكمة فرندة و أودعا الحبس المؤقت، عن تهمة السرقة بتوفر ظرفي الكسر والتعدد و تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية و العصيان و رفض الامتثال عمدا لإنذار التوقف.