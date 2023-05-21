الجزائر أول دولة تتحصل على هذا الوسام الدولي

تمكن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من افتكاك الوسام الخاص للابتكار عن مشروع "السجلات الطبية الإلكترونية" الممنوح في إطار الجوائز الخاصة بالممارسات الفضلى التي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مع تحصيل شهادات استحقاق عدة.

وأوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها اليوم الأحد، أن الصندوق "تحصل بمناسبة تنظيم المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا المنعقد بأبيجان (كوت ديفوار) في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 ماي الجاري، على الوسام الخاص للابتكار عن مشروع "السجلات الطبية الالكترونية"، وهو الوسام الذي استحدثته الجمعية هذه السنة، كجائزة وحيدة تمنح في ميدان الابتكار".

كما تمكن الصندوق من الظفر خلال ذات الفعالية "بشهادات استحقاق مع التنويه الخاص من لجنة التحكيم عن مشروع فضاء "الهنا" ومشروع ترقية التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى شهادة استحقاق عن مشروع الشباك الجواري الموحد".

من جهته -يضيف البيان- ظفر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بشهادة استحقاق عن خدمة "تعويض البطالة الناجمة عن الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة و شهادة عن خدمة إرسال طلبات جدولة الديون وطلبات الطعن عن بعد".

وفي نفس السياق، تمكن الصندوق الوطني للتقاعد من الحصول على شهادة عن الخدمات الرقمية التي يقدمها لفائدة المتقاعدين، إلى جانب منح خلال ذات المنتدى، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شهادة استحقاق عن مشروعي "النظام المعلوماتي المساعد في اتخاذ القرار" و "بوابة متابعة نشاط المراقبين مركز الاتصال والمراقبة" و شهادة عن خدمة "التسيير الإلكتروني للمستندات".

ولفت البيان إلى أن الشهادات المذكورة "تمنح من طرف لجنة تحكيم مشكلة من خبراء معترف بهم على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تم هذه السنة تسجيل 137 مشروع قدم من قبل 47 هيئة ممثلة ل29 دولة إفريقية".

وتأتي هذه الشهادات -كما أشار إليه البيان- "عرفانا للمكتسبات المحققة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالجزائر، ضمن مسعى السلطات العمومية من أجل تطوير وعصرنة الخدمات التي تدخل ضمن المرفق العمومي في إطار السياسة الاجتماعية للدولة".