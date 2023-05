La vignette automobile en ligne lancée en 2024

La vignette automobile en ligne sera lancée en 2024, a indiqué dimanche à Alger une responsable à la Direction générale des impôts (DGI) qui vise à travers cette démarche la modernisation de ses services et la facilitation des procédures fiscales.

"Sur le plan développement, le projet de la vignette en ligne est finalisé, reste le socle juridique qui devrait être intégré dans la loi de finances", a déclaré à l'APS, Souhila Souilamas, directrice centrale à la DGI, en marge des travaux de la conférence annuelle des cadres dirigeants de l'administration fiscale.

Selon cette responsable, ce projet qui entre dans le cadre de la numérisation et la modernisation des services fiscaux, est en phase d'intégration des informations relatives au parc national automobile, dont le fichier est géré par le ministère de l'Intérieure, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire.

L'intégration de ce fichier dans la plateforme digitale de la DGI, a-t-elle expliqué, permettra à l'administration fiscale de faire le calcul de la taxe relative à la vignette en fonction de la motorisation du véhicule.

L'objectif du lancement prochain de la vignette automobile en ligne est de "permettre au citoyen de s'acquitter de cette taxe dans les meilleures conditions et de lui éviter les longues files d'attente au niveau des structures de l'administration des impôts et les bureaux de poste".

De même, ce nouveau service permettra à la DGI de se décharger des coûts de gestion "considérables" de cette prestation en la dématérialisant, tout en assurant un service de qualité au citoyen, a assuré Mme Souilamas