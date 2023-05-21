درك الجلفة يطيح بشبكة إجرامية تقطع أشجار الغابات

تمكن أفراد الدرك الوطني بتعظميت في الجلفة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في قطع الأشجار ونقل المنتجات الغابية بدون رخصة تتكون من أربعة أشخاص، وفقا لما جاء في بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني .

واستنادا إلى نفس البيان، انه استغلالا لمعلومات واردة لقائد الفرقة الاقليمة للدرك الوطني بتعظميت مفادها وجود مجموعة من الاشخاص تقوم بقطع الاشجار بغابة تغرسان بغرض الاستغلال الغير الشرعي لمادة الخشب على اثرها تم وضع خطة محكمة تحت اشراف قائد الكتيبة الاقليمية بالشارف ومداهمة المكان اين تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس اسفرت العملية من توقيف 4اشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و34سنة بتهمة تخريب وقطع أشجار داخل الأملاك الغابية الوطنية، مكنت العملية من حجز شاحنة كانت محملة بالخشب الجاف وخمسة مناشير اتوماتيكية.

وبعد استفاء إجراءات التحقيق تم تحرير ضدهم ملف قضائي وتقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا