شرفة يتحدث عن نقل الحجاج

ألح وزير النقل يوسف شرفة اليوم الأحد بوهران على ضرورة توفير جميع الشروط والترتيبات لضمان نقل الحجاج على مستوى مطارات الوطن نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف.

وشدد شرفة خلال زيارته التفقدية لمطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" على أهمية توفير جميع الشروط و الترتيبات لضمان نقل الحجاج على مستوى مطارات الوطن نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف من خلال تخصيص أروقة خضراء لضيوف الرحمان خاصة المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة و التكفل بهم فيما يتعلق بإجراءات السفر بتكثيف عدد شبابيك التسجيل وغيرها".

ومن جهته أبرز مدير المطار بن شنين نجيب الله بأنه تم برمجة 24 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من المطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" للتكفل بنقل 7.875 حاج و حاجة من 11 ولاية من غرب و جنوب غرب الوطن.

وستتولى 9 رحلات الخطوط الجوية الجزائرية و 15 أخرى الخطوط الجوية السعودية و ذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 22 يونيو المقبل بمعدل حوالي 300 حاج في كل رحلة ، وفق ذات المسؤول.

و خلال زيارته لميناء وهران حث الوزير على إتخاذ كافة التدابير لإنجاح موسم الاصطياف لسنة 2023 خصوصا ما تعلق باستقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من خلال تسريع معالجة المسافرين من قبل مصالح شرطة الحدود و الجمارك.

و في هذا الصدد ركز نفس المسؤول على الإسراع في أشغال تهيئة المحطة البحرية على أن تكون جاهزة خلال النصف الثاني من شهر جوان المقبل. و قدمت بالمناسبة حصيلة نشاطات مؤسسة ميناء وهران لعام 2022 و الثلاثي الأول من العام الجاري.

و لدى زيارته لمقر المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري "ايتو" بالمنطقة الصناعية بالسانية صرح شرفة أن المؤسسة تعاني من نقص كبير في الحافلات قائلا "سنعمل على تدعيمها و إعادة مكانتها على مستوى النقل الحضري بمدينة وهران".