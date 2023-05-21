شباب بلوزداد آخر متأهل للمربع الذهبي

واصل شباب بلوزداد حملة الدفاع عن لقبه في كأس الجزائر بتأهله للدور نصف النهائي، بعد فوزه على جمعية الخروب بنتيجة (3-0)، الشوط الأول (1-0) في مباراة مؤجلة عن ربع النهائي جمعتهما عشية اليوم الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر). و سجل أهداف الشباب كل من إسحاق بوصوف (د 34)، علي رغبة (د 63) و ميلود ربيعي (د 70.

وبهذا الفوز،يكون شباب بلوزداد آخر متأهل للدور نصف النهائي بعد كل من نجم مقرة و شباب الساورة و أولمبي الشلف وكلها من الرابطة المحترفة الأولى.

أما جمعية الخروب المنتمية للرابطة الثانية للهواة (مجموعة "وسط-شرق") فاكتفت بالمرتبة الثانية حيث ضيعت ورقة الصعود للرابطة الأولى, التي عادت لاتحاد سوف صاحب إنجاز تاريخي لمدينة الوادي.

و ستجري عملية سحب قرعة الدور ما قبل الأخير, مساء يوم غد الاثنين بمقر التلفزيون الجزائري على أن تجري المباراتان يوم الجمعة 26 ماي باستعمال تقنية الفيديو (الفار) لأول مرة.

تسوية الدور ربع النهائي: شباب بلوزداد - جمعية الخروب 3-0 لعبت من قبل: شاب الزاوية - نجم مقرة 0-1 شبيبة الساورة - نادي بارادو 2-0 أولمبي الشلف - أولمبي