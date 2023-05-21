وزير النقل يشرف على انطلاق أشغال توسعة ميناء أرزيو

أشرف وزير النقل يوسف شرفة اليوم الأحد بوهران على انطلاق أشغال توسعة ميناء أرزيو لإنجاز رصيفين مخصصين لتصليح البواخر .

وسيتم إنجاز هذين الرصيفين المتربعين على مساحة خمسة (5) هكتارات على طول 220مترا و عمق أقل من 14 مترا وفق المعايير الدولية المعمول بها, مما سيسمح بإصلاح سفن ذات الحجم الكبير.

كما يتضمن المشروع الذي تتولاه المؤسسة الوطنية لبناء و إصلاح السفن "ايريناف" إنجاز على اليابسة ست ورشات، و يتعلق الأمر بكل من ورشة "المراجل" و "الميكانيك" و "الأنابيب و الطلاء" و "النجارة و الإنارة و التلحيم" و "الصيانة".

وذكر شرفة في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إطلاق أشغال التوسعة "لأول مرة سنقوم بوضع ورشة وطنية لإصلاح السفن بكل التجهيزات وفق المقاييس المعمول بها حتى تكون محطة محورية لإصلاح كل أنواع السفن، سواء تلك التابعة للمؤسسات العمومية أو الخاصة و حتى الدول التي هي بحاجة لتصليح سفنها".

وشدد الوزير على تسليم هذا المشروع في أجال لا تتعدى 15 شهرا و كذا الانتهاء من أشغال توسعة ميناء أرزيو في أجال لا تتعدى 24 شهرا على أقصى تقدير.

للإشارة تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو لمجمع جزائري صيني (كوسيدار و ميديترام- شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر ب 45 مليار دج من ميزانية المؤسسة.

وتتضمن الأشغال إنجاز رصيف تجاري جديد "مول 5" يمتد على طول 1.200 متر و بعمق أقل من 14 مترا وفق المعايير الدولية المعمول بها، و يتربع على مساحة 52 هكتارا و يضم إجمالا 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا و مختلف المنتجات الحديدية و كذا معالجة الحاويات بمجموع 500 ألف طن سنويا و موقع آخر مخصص لإصلاح السفن.