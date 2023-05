La CNAS remporte la Distinction spéciale de l'AISS pour l'innovation

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a remporté la toute première Distinction spéciale de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) pour l'innovation pour son projet "Fiches médicales électroniques", décernée dans le cadre du Prix des bonnes pratiques pour l'Afrique, et obtenu plusieurs certificats de mérite.

"La CNAS a remporté, à l'occasion du Forum régional sur la sécurité sociale en Afrique, tenu du 17 au 19 mai à Abidjan (Côte d'Ivoire), la Distinction spéciale pour l'innovation pour son projet 'Fiches médicales électroniques', une distinction lancée cette année par l'association comme seul prix décerné dans le domaine de l'innovation", a indiqué dimanche un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

La caisse a également réussi à obtenir, lors de cet évènement, "des certificats de mérite avec mention spéciale du jury pour les trois projets de l'espace ‘El Hanaa’, de la promotion de la communication avec les personnes aux besoins spécifiques et du ‘Guichet unique’".

De son côté, la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CACOBATPH), a obtenu deux certificats de mérite pour deux services de "l'indemnisation du chômage lié à la canicule et l'envoi de demandes d'échéancier de paiement et de recours à distance".

Dans le même contexte, la Caisse Nationale de Retraite (CNR) a obtenu un certificat pour les services numériques fournis aux retraités. Durant le même forum, la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) s'est vu attribuer un certificat de mérite pour ses deux projets "le système informatique d'aide à la prise de décision" et "le portail de suivi des activités des contrôleurs du centre d'appel et de contrôle", ainsi qu'un certificat pour le service de la "gestion électronique des documents".

Le communiqué a indiqué que les certificats sus mentionnés sont "délivrés par un jury composé d'experts reconnus au niveau régional et international, avec l'inscription de 137 projets cette année, soumis par 47 organismes représentants 29 pays africains".

Ces certificats viennent- selon le communiqué- "en reconnaissance des acquis réalisés par les organismes de la sécurité sociale en Algérie, dans le cadre des efforts des autorités publiques, pour le développement et la modernisation des services publics dans le cadre de la politique social de l'Etat".